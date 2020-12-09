"Реал" – "Боруссия" М: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 9 декабря, в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" проходит матч последнего тура группового раунда Лиги чемпионов. "Реал" принимает "Боруссию" из Менхенгладбаха. Начало поединка, результат которого может повлиять и на судьбу "Шахтера", – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"РЕАЛ" – "БОРУССИЯ" М

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Турнирная ситуация. "Боруссии" – чтобы, независимо от результата параллельного матча "Интер" – "Шахтер", выйти в 1/8 ЛЧ – достаточно и ничьей с "Реалом".

"Реалу" же, дабы гарантированно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, нужно побеждать "Боруссию".

"Интер" – "Шахтер": онлайн суперматча Лиги чемпионов

Однако, не исключено, что "Реал" и "Боруссия" не будут форсировать события в своей игре, отслеживая ход матча "Интер" – "Шахтер". Если там будет понятно, что "Интер" побеждает, то мадридцы и гладбахцы могут спокойно скатать устраивающую их ничью – тогда и "Реал", и "Боруссия" пройдут в 1/8 финала ЛЧ.

"РЕАЛ" – "БОРУССИЯ" М:

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Зинедин Зидан / Фото: Reuters

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан: "Нас ждет совсем другой матч (нежели в Менхенгладбахе), поскольку мы четко понимаем турнирный расклад. Мы хотим взять три очка и занять в группе первое место. Мы думаем только об этом. Все матчи важны, но в этой встрече у нас будет возможность продемонстрировать, чего мы стоим как команда. Понимаем, что будет тяжело. Но все футболисты и клуб в целом привыкли играть под давлением. Мы привыкли к таким поединкам и знаем, что стоит на кону"

Марко Розе / Фото: Reuters

Главный тренер "Боруссии" Марко Розе: "В среду у нас есть шанс добиться исторического достижения. Совершенно не имеет значения, что мы можем оставить "Реал" за бортом плей-офф. Речь о нашем выходе в 1/8 финала. Мы готовы к матчу и понимаем, что нужно сделать. Нервничать нет смысла. С нетерпением ждем начала игры и постараемся воспользоваться хорошей турнирной позицией. Очень жаль, что зрителей не будет. Но я не считаю, что это дает нам какое-то преимущество"

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ

СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"РЕАЛ": Куртуа; Васкес, Варан, Рамос, Менди; Модрич, Кроос, Каземиро; Винисиус, Бензема, Асенсио

Не сыграют: Вальверде (нога), Азар (пах), Йович (мышца)

Под вопросом: Карвахаль (приводящая мышца), Мариано

"БОРУССИЯ" М: Зоммер; Лайнер, Эльведи, Гинтер, Вендт; Крамер, Нойхаус, Лазаро, Штиндль, Тюрам; Плеа

Не сыграют: Бенсебаини (болезнь), Хофманн (бедро)

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"РЕАЛ" – "БОРУССИЯ" М:

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матча на стадионе "Альфредо ди Стефано" аналитики называют "Реал". На его победу установлен коэффициент 1.68, на ничью – 4.20, на победу "Боруссии" – 5.00. В процентах вероятность исходов следующая: выигрыш мадридцев – 58%, ничья – 23%, выигрыш гладбахцев – 19%.

"РЕАЛ" – "БОРУССИЯ" М:

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Реала" против гладбахской "Боруссии" в среду, 9 декабря, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 3". Также посмотреть игру в прямой трансляции можно на сервисе OLL.TV.

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Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

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