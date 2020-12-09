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Пятов не сыграет против "Интера": состав "Шахтера" на топ-матч в Милане

9 декабря, 21:28

Елена Павлова Елена Павлова

Главный тренер Луиш Каштру снова доверил место в воротах молодому Анатолию Трубину

"Шахтер" назвал состав на матч против "Интера" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Решающая битва за плей-офф турнира и выживание в еврокубках состоится в Милане и начнется в 22:00. "Интер" – "Шахтер" онлайн уже доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру снова доверил место в воротах молодому Анатолию Трубину, который играл и в победном матче с "Реалом" – 2:0 – и вошел в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов. В центре обороны снова выйдут Бондарь и Витао, а Матвиенко сыграет на позиции левого защитника.

Состав "Шахтера" на матч с "Интером"
"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Майкон, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тете, Тайсон.
Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Соломон, Алан Патрик, Сиприано, Болбат, Вьюнник, Судаков.

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Состав "Интера"
"Интер": Ханданович, Хакими, Гальярдини, Де Врей, Лукаку, Мартинес, Янг, Барелла, Шкриниар, Брозович, Бастони.
Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккия, Перишич, Эриксен, Д`Амброзио, Дармиан.

В параллельном матче группы B в Мадриде "Реал" примет лидера квартета "Боруссию" Менхенгладбах. А мы рассказывали, какой результат устроит "Шахтер" в матче с "Интером": все расклады. Однако победа в Милане точно выведет "горняков" в плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Шахтер" и "Интер" играли в Киеве

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Все подробности в спецтеме Битва за плей-офф Лиги чемпионов

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