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Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
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Польский аутсайдер с украинцем заставил капитулировать Спартак в Москве

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 сентября, 20:39
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Игорь Харатин успешно дебютировал за Легию в еврокубках. Украинский хавбек вышел в старте и отыграл 59 минут, а в компенсированное время его команда вырвала минимальную победу
Лирим Кастрати из Легии поставил на колени Спартак
Лирим Кастрати из Легии поставил на колени Спартак / Фото: Reuters

Несмотря на то, что практически все матчи первого тура группового раунда Лиги Европы будут сыграны 16 сентября, первый поединок турнира был сыгран на день раньше.

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В Москве местный Спартак принимал польскую Легию, за которую выступает украинский хавбек Игорь Харатин. Для него этот поединок стал дебютным за новый клуб в еврокубках.

Харатин вышел в старте и отыграл 59 минут, после чего был заменен. Поединок шел к нулевой ничьей, пока в компенсированное время Лирим Кастрати не забил победный гол в ворота бронзового призера чемпионата России.

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Стоит отметить, что Легия за пять сыгранных матчей набрала в чемпионате Польши лишь шесть баллов и занимает 16 место в турнирной таблице.

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В другом матче группы C завтра сыграют английский Лестер и итальянский Наполи. Именно эти две команды называют претендентами на выход в плей-офф, а Легия и Спартак, по мнению экспертов, разыграют путевку в Лигу конференций.

ОБЗОР МАТЧА

Лига Европы 2021/22

Группа C, 1-й тур

Спартак (Россия) – Легия (Польша) – 0:1

Гол: Кастрати, 90+1

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13
5
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12:8
13
6
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7
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12
7
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7
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11
8
Верес
7
8:7
11
9
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7
6:9
8
10
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