Почему Володька сбрил усы: вратарь Ливерпуля изменил имидж

Бразилец Алиссон решил, что усы не выручили его в поединке с Реалом

Во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов в Мадриде между Реалом и Ливерпулем многие обратили внимание на то, вратарь английского гранда Алиссон отрастил солидные усы. 28-летний бразилец и ранее "зарастал", но тогда усы смешивались с бородой и не так выделялись.

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Причем, Алиссон даже сам посмеивался над собой в соцсетях.

Одни его сравнивали со знаменитым кипером Ливерпуля 1980-90-х Брюсом Гроббеларом, другие – с певцом Фредди Меркьюри. И вот этому пришел конец. После поражения 1:3 в Испании один из лучших вратарей мира сбрил усы и оказался полностью побритым. Новый образ показала на своей страничке в Instagram супруга футболиста Наталия.

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На следующей неделе Алиссону и его партнерам придется исправлять ситуацию в домашнем матче с Реалом. А перед этим Ливерпуль примет в субботу в чемпионате Англии крепкую Астон Виллу. Сейчас соперники занимают седьмое и девятое места.

Тем временем, молодого обидчика Ливерпуля назвали лучшим в Лиге чемпионов.

Смотрите обзор матча Реал – Ливерпуль:

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