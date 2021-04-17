Победитель Лиги чемпионов потерял сон после вылета из турнира

Как известно, беда не приходит одна. На этой неделе действующий обладатель Кубка Лиги чемпионов, Бавария, покинул элитный турнир. В четвертьфинале немецкий гранд уступил французскому ПСЖ за счет меньшего количества голов на чужом поле. Наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик так сильно переживает неудачу, что практически не может спать.
Еще в марте говорили, что немецкие тренеры доминируют в Лиге чемпионов. Теперь же из квартета четвертьфиналистов дальше прошел лишь один.
Слова Флика о переживаниях по поводу вылета от Мбаппе и Ко приводит французское издание L'Equipe:
"Выбывание из Лиги чемпионов нельзя забыть так быстро. С тех пор я плохо сплю. Мои глаза могут это подтвердить".
Ханс-Дитер Флик / Фото: Reuters
Впрочем, специалист осознает, что зацикливаться на поражении просто нет возможности:
"Нам нужно двигаться вперед. Впереди у Баварии несколько важных матчей Бундеслиги, и нашей целью остается чемпионство".
В немецком первенстве мюнхенцы опережают Лейпциг на четыре очка, имея встречу в запасе. Сегодня Бавария сыграет на выезде с Вольфсбургом, который занимает третье место.
Говорят, что Ханс Дитер-Флик возглавит сборную Германии после Евро-2020.
Смотрите, как Бавария обыграла ПСЖ, но покинула Лигу чемпионов:
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