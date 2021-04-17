Українська
$ 27,96
33,46

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Победитель Лиги чемпионов потерял сон после вылета из турнира

17 апреля, 09:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главный тренер мюнхенской Баварии Ганс-Дитер Флик пожаловался, что плохо спит после того, как его команда уступила ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов

Как известно, беда не приходит одна. На этой неделе действующий обладатель Кубка Лиги чемпионов, Бавария, покинул элитный турнир. В четвертьфинале немецкий гранд уступил французскому ПСЖ за счет меньшего количества голов на чужом поле. Наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик так сильно переживает неудачу, что практически не может спать.

Реклама

Еще в марте говорили, что немецкие тренеры доминируют в Лиге чемпионов. Теперь же из квартета четвертьфиналистов дальше прошел лишь один.

Слова Флика о переживаниях по поводу вылета от Мбаппе и Ко приводит французское издание L'Equipe:

"Выбывание из Лиги чемпионов нельзя забыть так быстро. С тех пор я плохо сплю. Мои глаза могут это подтвердить".

Ханс-Дитер Флик

Ханс-Дитер Флик / Фото: Reuters

Реклама

Впрочем, специалист осознает, что зацикливаться на поражении просто нет возможности:

"Нам нужно двигаться вперед. Впереди у Баварии несколько важных матчей Бундеслиги, и нашей целью остается чемпионство".

В немецком первенстве мюнхенцы опережают Лейпциг на четыре очка, имея встречу в запасе. Сегодня Бавария сыграет на выезде с Вольфсбургом, который занимает третье место.

Говорят, что Ханс Дитер-Флик возглавит сборную Германии после Евро-2020.

Смотрите, как Бавария обыграла ПСЖ, но покинула Лигу чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вылет футбол Лига чемпионов Бавария сон Ханс-Дитер Флик
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Блондинка с финала Лиги чемпионов решила развлечься, но чуть не убилась с парашютом (видео)
Блондинка с финала Лиги чемпионов решила развлечься, но чуть не убилась с парашютом (видео)Футбол
Все результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Все результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
Лига чемпионов возвращается! Результаты матчей 1/4 финала
Лига чемпионов возвращается! Результаты матчей 1/4 финалаЛига чемпионов
Два Зинченко в Манчестер Сити:
Два Зинченко в Манчестер Сити: "горожане" заключили сделку со звездойФутбол
Революция в футболе: УЕФА отменяет голы на чужом поле
Революция в футболе: УЕФА отменяет голы на чужом полеЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять