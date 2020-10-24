Перед встречей с "Шахтером" в Лиге чемпионов "Интер" в необычной форме выиграл в Италии

В ближайший вторник донецкий "Шахтер" проведет второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов 2020/2021. Соперником подопечных Луиша Каштру на НСК "Олимпийский" в Киеве будет итальянский "Интер". Сегодня "Шахтер" в большинстве не сумел переиграть "Ворсклу".

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А вот оппоненты чемпионов Украины выиграли в национальном первенстве. Правда, победа миланскому коллективу над "Дженоа" далась непросто. Игра в Генуе проходила при подавляющем преимуществе гостей, но воплотить ее в голы до перерыва не удалось. Вашему вниманию – самое интересное из первого тайма.

Судьбу встречи решил нападающий "Интера" Ромелу Лукаку, который технично разобрался с соперниками в штрафной площади на 65-й минуте.

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На 80-й минуте после углового защитник Данило Д'Амброзио добил хозяев ударом головой с близкого расстояния – 2:0. Интересно, что гости играли в необычной клетчатой форме, но с сохранением клубных синего и черного цветов. Смотрите лучшие моменты второй половины.

Этот успех позволил "Интеру" набрать после пяти матчей 10 очков и подняться на третье место. Больше имеют лишь "Сассуоло" (11) и "Милан", который к тому же провел на одну игру меньше.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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