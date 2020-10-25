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Перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов "Ференцварош" Реброва выиграл в Венгрии

25 октября, 10:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпионы одержали пятую победу в шести стартовых турах сезона 2020/2021

Насыщенный график нового сезона оставляет командам крайне мало времени на восстановление и подготовку к новым встречам. Участники Лиги чемпионов за 7-8 дней проводят по три матча. Соперник "Динамо" в поединке 28 октября, "Ференцварош", вчера успешно провел подготовку к дуэли с киевлянами в национальном первенстве. Недавно Ребров рассказал о предложениях покинуть "Ференцварош" и будущих матчах с "Динамо".

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Коллектив из Будапешта на своем поле сломил сопротивление середняков из "Уйпешта" со счетом 2:0. Мячи на 39-й и 61-й минутах у хозяев забивали Нгуэн и Сомалиа. Правда, на последней минуте Флимпонг получил красную карточку, что не помешало "Ференцварошу" оставить свои ворота "сухими". Украинец Александр Зубков отыграл 64 минуты, а Игорь Харатин вышел на поле на 78-й.

Столичная команда набрала 16 очков в шести матчах и на четыре очка опережает "Фехервар" нашего хавбека Ивана Петряка.

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Читайте о том, что Ребров с "Ференцварошем" хочет повторить подвиг Лобановского.

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Напомним, что на старте группового этапа Лиги чемпионов "Ференцварош" был разбит в Барселоне:

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