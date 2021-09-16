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Отец футболиста умер через несколько минут после гола сына

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 сентября, 19:07
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Настоящая драма развернулась в семье защитника Манчестер Сити Натана Аке, пока сам футболист принимал участие в матче Лиги чемпионов против Лейпцига
Отец Натана Аке скончался после гола сына
Отец Натана Аке скончался после гола сына / Фото: Getty Images, Instagram

Манчестер Сити одержал победу со счетом 6:3, а сам Аке отметился дебютный голом в Лиге чемпионов. Однако радость защитника спустя несколько минут превратились в скорбь.

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"Последние несколько недель были самыми тяжелыми в моей жизни. Мой отец сильно болел, и лечение было невозможно. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья.

Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата, они были рядом с ним.

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Может, так и должно было случиться. Отец всегда испытывал гордость и счастье, глядя, как я играю. Знаю, что ты всегда со мной. Ты всегда будешь в моем сердце. И этот гол был для тебя, папа", – написал Аке в Instagram.

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