Отец футболиста умер через несколько минут после гола сына

Настоящая драма развернулась в семье защитника Манчестер Сити Натана Аке, пока сам футболист принимал участие в матче Лиги чемпионов против Лейпцига

Отец Натана Аке скончался после гола сына / Фото: Getty Images, Instagram

Манчестер Сити одержал победу со счетом 6:3, а сам Аке отметился дебютный голом в Лиге чемпионов. Однако радость защитника спустя несколько минут превратились в скорбь.

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"Последние несколько недель были самыми тяжелыми в моей жизни. Мой отец сильно болел, и лечение было невозможно. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья. Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата, они были рядом с ним.

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