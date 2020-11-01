Оставшиеся матчи Лиги чемпионов в Киеве пройдут без зрителей

Зрителей не будут пускать на трибуны в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией

Как удалось узнать "Спорт.Сегодня", оставшиеся домашние матчи в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" проведут без зрителей. Такое решение было вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации в столице Украины.

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Без зрителей пройдут такие матчи:

3 ноября "Шахтер" – "Боруссия" М

1 декабря "Шахтер" – "Реал"

️24 ноября "Динамо" – "Барселона"

️8 декабря "Динамо" – "Ференцварош"

Напомним, что ранее на матчи "Динамо" против "Ювентуса" и "Шахтера" с "Интером" пускали до 30 процентов от вместительности трибун "Олимпийского". А матчи чемпионата Украины проходят в столице при пустых трибунах с самого начала сезона.

Отметим, что сегодня в Украине зафиксировано 7959 новых случаев заражения коронавирусом. В Киеве на сегодняшний день 38 238 позитивных случаев.

В тренде Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаря

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Кстати, коронавирус бьет и по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаря. Теперь против "Барселоны" выйдет 18-летний Руслан Нещерет.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли в Лиге чемпионов на прошлой неделе:

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