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Оставшиеся матчи Лиги чемпионов в Киеве пройдут без зрителей

1 ноября, 14:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Зрителей не будут пускать на трибуны в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией

Как удалось узнать "Спорт.Сегодня", оставшиеся домашние матчи в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" проведут без зрителей. Такое решение было вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации в столице Украины.

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Без зрителей пройдут такие матчи:

  • 3 ноября "Шахтер" – "Боруссия" М
  • 1 декабря "Шахтер" – "Реал"

  • ️24 ноября "Динамо" – "Барселона"
  • ️8 декабря "Динамо" – "Ференцварош"

Напомним, что ранее на матчи "Динамо" против "Ювентуса" и "Шахтера" с "Интером" пускали до 30 процентов от вместительности трибун "Олимпийского". А матчи чемпионата Украины проходят в столице при пустых трибунах с самого начала сезона.

Отметим, что сегодня в Украине зафиксировано 7959 новых случаев заражения коронавирусом. В Киеве на сегодняшний день 38 238 позитивных случаев.

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Кстати, коронавирус бьет и по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаря. Теперь против "Барселоны" выйдет 18-летний Руслан Нещерет.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли в Лиге чемпионов на прошлой неделе:

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Лига чемпионов Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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