Українська
$ 27,72
33,41

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Опасно: о чем Зинченко боится спросить у Шевченко, чтобы не остаться без Евро-2020

9 мая, 13:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Зинченко разговаривал с Андреем Шевченко после выхода в финал, но забыл спросить, за кого он будет болеть: за своего подопечного в национальной команде или бывший клуб

Андрей Шевченко и Александр Зинченко

Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко в программе своей супруги "Влада Седан" рассказал о своем разговоре с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко после выхода в финал Лиги чемпионов и о том, о чем боится у него спросить.

Реклама

Читайте также: У Зинченко был вещий сон перед пенальти: "Меня змея укусила в то место, куда попал мяч"

"Сразу на следующий день Андрей Николаевич позвонил, мы с ним переговорили. Но, к сожалению, забыл у него спросить, за кого он будет болеть в финале. Действительно, такой вопрос, который тебе стоит ему задать", – обратился к Владе футболист.

Девушка предложила Александру самому это сделать, на что он с улыбкой коротко ответил: "Опасно".

Дело в том, что в финале турнира МанСити встретится с Челси, за который в свое время выступал Андрей Шевченко. Вдруг Шева обидится и не включит Зинченко в заявку на Евро-2020.

Главный поединок турнира пройдет в Стамбуле 29 мая. Кстати, мы писали, что в Британии призывают болельщиков не ехать на финал Лиги чемпионов в Турцию.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В России хотят, чтобы Зинченко в случае победы привез к ним трофей Лиги чемпионов
В России хотят, чтобы Зинченко в случае победы привез к ним трофей Лиги чемпионовЛига чемпионов
Такого еще не было! Слезы Зинченко после выхода в финал Лиги чемпионов (фото)
Такого еще не было! Слезы Зинченко после выхода в финал Лиги чемпионов (фото)Лига чемпионов
Круче некуда: Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионов
Круче некуда: Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионовЛига чемпионов
Александр Зинченко стал в один ряд с Шевченко и Тимощуком
Александр Зинченко стал в один ряд с Шевченко и ТимощукомЛига чемпионов
МанСити – ПСЖ: видео обзор полуфинала Лиги чемпионов
МанСити – ПСЖ: видео обзор полуфинала Лиги чемпионовЛига чемпионов
Александр Зинченко в финале Лиги чемпионов! Украинец поучаствовал в двух голах МанСити
Александр Зинченко в финале Лиги чемпионов! Украинец поучаствовал в двух голах МанСитиЛига чемпионов

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять