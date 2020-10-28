"Очко с "Интером" – отлично": Шевчук оценил игру "Шахтера" на фоне коронавируса

По мнению Вячеслава, эта ничья дорогого стоит для дончан. А "Интеру" он прочит чемпионство Италии

Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук оценил матч "горняков" против "Интера", который завершился вничью 0:0, позволив дончанам остаться на первом месте в своей группе Лиги чемпионов.

"Поздравляю "Шахтер" с очком. Я надеюсь, что оно окажется важным для украинской команды в дальнейшем, – сказал Вячеслав Шевчук в эфире YouTube-канала "Великий футбол". – "Интер" – очень организованная, опытнейшая команда. Уверен, она в этом сезоне заберет в Италии скудетто. "Шахтер" действовал хорошо в обороне, позволив гостям создать минимум моментов. План Каштру сработал, он должен быть доволен. С таким соперником заработать очко – это отлично"

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Отметим, что сам Вячеслав Шевчук, как и многие нынешние игроки донецкой команды, лишь на днях выздоровел после заражения коронавирусом.

"Те ребята из "Шахтера", которые переболели COVID-19, еще не восстановились. Знаю по себе. Я еще не могу тренироваться. Наверное, и им нельзя сейчас получать большие нагрузки. Но те, кто их заменил, сыграли на очень хорошем уровне – как ранее с "Реалом", так и сейчас с "Интером". И теперь за место в составе будет большая конкуренция", – говорит Шевчук

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Отметим, что следующие поединки Лиги чемпионов, 3 ноября в Киеве и 25 ноября в Менхенгладбахе, "Шахтер" проведет с "Боруссией", накануне на последних секундах упустившей победу над "Реалом" (2:2).

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Обзор матча "Шахтер" – "Интер" (0:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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