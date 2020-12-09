Неймар сделал хет-трик в ворота "Истанбула", забив по 20 мячей за "ПСЖ" и "Барсу"

Звездный футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар в среду вечером покорил очередной рубеж. 28-летний бразилец сделал хет-трик в поединке Лиги чемпионов против турецкого "Истанбула ББ", доведя количество своих голов в элитном еврокубке до 40. Читайте расписание и результаты среды в Лиге чемпионов.

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Неймар отправлял мяч в ворота гостей на 21-й, 38-й и 50-й минутах. Лишь после того, как счет стал 4:0, турки один гол отыграли. При этом нападающий оказался единственным игроком в истории, кто забил по 20 мячей за две команды.

Для бразильца этот хет-трик стал третьим в карьере. Ранее по три гола он оформлял во встречах с "Селтиком" в декабре 2013 года и сербской "Црвеной Звездой" в октябре 2018-го. Лишь Лионель Месси и Криштиану Роналду сделали больше хет-триков в Лиге чемпионов – по восемь.

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