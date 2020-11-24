Українська
$ 28,37
33,76

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Немецкая стена": вратарь "Барселоны" впечатлил сейвами на тренировке перед "Динамо" (видео)

24 ноября, 09:29

Олег Люлька Олег Люлька

Марк-Андре тер Штеген накануне был непробиваемым для партнеров. Сегодня его попробуют огорчить киевляне

Забить динамовцам "Барселоне" сегодня будет крайне трудно, потому что кипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген – опять в феноменальной форме. В подтверждение этому каталонский клуб показал видео с тренировки перед матчем в Киеве, на которой немец тащил все, что летело в его ворота. Онлайн матча "Динамо" – "Барселона" смотрите на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

Реклама

Читайте также: "Динамо" – "Барселона" и другие: расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов

"Кирпичная стена", – так Twitter "Барселоны" окрестил тер Штегена, во время тренировочного занятия накануне игры с "Динамо" отбивавшего все подряд. Только посмотрите на эти сейвы! Это не "стена", а "человек-паук" какой-то. Словно у него есть дополнительные руки и ноги...

Правда, под этим постом "Барселоны" с сейвами тер Штегена нашлось немало скептиков. "Это не стена, а решето. Вспомните 2:8 от "Баварии", – пишут одни.

"Может, на линии ворот он и король, но на выходах из штрафной – посмешище", – добавляют другие, подразумевая гол, пропущенный "Барселоной" в субботнем матче с "Атлетико" 0:1, когда тер Штеген повторил недавний ляп Лунина.

Реклама

Тер Штеген и Цыганков

Тер Штеген и Цыганков / Фото: Reuters

Впрочем, не будем забывать, что именно благодаря тер Штегену "Барселона" в домашнем матче с "Динамо" трехнедельной давности (2:1) пропустила всего один мяч. "В воротах каталонцев был Спайдермен", – сказал тогда полузащитник киевлян Андриевский, комментируя многочисленные сейвы немецкого голкипера.

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Барселона Динамо Киев Марк-Андре Тер Штеген

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Супряга, это твой шанс! Перед
Супряга, это твой шанс! Перед "Динамо" "Барселона" потеряла всю защитуЛига чемпионов
Защитник
Защитник "Динамо" вернулся после COVID-19 и расстроен, что не сыграет против МессиЛига чемпионов
Капитан
Капитан "Динамо" вылечился от коронавируса накануне матча с "Барселоной"Лига чемпионов
"Барселона" уже в Киеве: каталонцы закрылись в 5-звездочном отелеЛига чемпионов
Месси в Киев не едет!
Месси в Киев не едет! "Барселона" огласила состав на матч с "Динамо"Лига чемпионов
"Шахтер" остался без Луиша Каштру на следующий матч Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять