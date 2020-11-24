"Немецкая стена": вратарь "Барселоны" впечатлил сейвами на тренировке перед "Динамо" (видео)

Марк-Андре тер Штеген накануне был непробиваемым для партнеров. Сегодня его попробуют огорчить киевляне

Забить динамовцам "Барселоне" сегодня будет крайне трудно, потому что кипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген – опять в феноменальной форме. В подтверждение этому каталонский клуб показал видео с тренировки перед матчем в Киеве, на которой немец тащил все, что летело в его ворота. Онлайн матча "Динамо" – "Барселона" смотрите на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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"Кирпичная стена", – так Twitter "Барселоны" окрестил тер Штегена, во время тренировочного занятия накануне игры с "Динамо" отбивавшего все подряд. Только посмотрите на эти сейвы! Это не "стена", а "человек-паук" какой-то. Словно у него есть дополнительные руки и ноги...

Правда, под этим постом "Барселоны" с сейвами тер Штегена нашлось немало скептиков. "Это не стена, а решето. Вспомните 2:8 от "Баварии", – пишут одни.

"Может, на линии ворот он и король, но на выходах из штрафной – посмешище", – добавляют другие, подразумевая гол, пропущенный "Барселоной" в субботнем матче с "Атлетико" 0:1, когда тер Штеген повторил недавний ляп Лунина.

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Тер Штеген и Цыганков / Фото: Reuters

Впрочем, не будем забывать, что именно благодаря тер Штегену "Барселона" в домашнем матче с "Динамо" трехнедельной давности (2:1) пропустила всего один мяч. "В воротах каталонцев был Спайдермен", – сказал тогда полузащитник киевлян Андриевский, комментируя многочисленные сейвы немецкого голкипера.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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