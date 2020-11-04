Не только "Шахтер" получил шесть голов: как "Бавария" проехалась по "Зальцбургу"

Во вторник в элитном евротурнире зафиксировали сразу несколько разгромов. Узнавайте все результаты матчей Лиги чемпионов за 3 ноября. В одном из поединков действующий обладатель трофея, "Бавария", разбила в Австрии "Зальцбург" – 6:2. Так что после "Боруссии" из Менхенгладбаха еще одна немецкая команда "отгрузила" сопернику шесть голов.

Реклама

Правда, события в Зальцбурге развивались совсем не так, как в Киеве. Хозяева первыми забили, затем дважды пропустили и на 66-й минуте сравняли счет – 2:2. А вот с 79-й минуты "Баварию" понесло. Жером Боатенг, Лерой Сане, Роберт Левандовски и Лукас Эрнандес раскатали защиту австрийской команды. К тому же польский форвард в первом тайме еще реализовал пенальти, а один мяч "Зальцбург" сам отправил в свои ворота. Смотрите, как это было:

"Бавария" уверенно лидирует в квартете А, причем, на старте она разгромила и мадридский "Атлетико" – 4:0. Вчера же испанцы не смогли в Москве удержать победу над "Локомотивом" – 1:1. Вашему вниманию – обзор встречи в российском столице.

В тренде "Круто!" Зеленский семью словами отреагировал на победу Усика

Реклама

Четвертый тур состоится в этом квартете 25 ноября. Уже после него "Бавария" сможет оформить путевку в плей-офф.

Кстати, Роберт Левандовски впервые отличился в этом сезоне Лиги чемпионов голом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама