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Не только "Шахтер" получил шесть голов: как "Бавария" проехалась по "Зальцбургу"

4 ноября, 08:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Немецкий гранд добыл вторую крупную победу на групповом этапе

Во вторник в элитном евротурнире зафиксировали сразу несколько разгромов. Узнавайте все результаты матчей Лиги чемпионов за 3 ноября. В одном из поединков действующий обладатель трофея, "Бавария", разбила в Австрии "Зальцбург" – 6:2. Так что после "Боруссии" из Менхенгладбаха еще одна немецкая команда "отгрузила" сопернику шесть голов.

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Правда, события в Зальцбурге развивались совсем не так, как в Киеве. Хозяева первыми забили, затем дважды пропустили и на 66-й минуте сравняли счет – 2:2. А вот с 79-й минуты "Баварию" понесло. Жером Боатенг, Лерой Сане, Роберт Левандовски и Лукас Эрнандес раскатали защиту австрийской команды. К тому же польский форвард в первом тайме еще реализовал пенальти, а один мяч "Зальцбург" сам отправил в свои ворота. Смотрите, как это было:

"Бавария" уверенно лидирует в квартете А, причем, на старте она разгромила и мадридский "Атлетико" – 4:0. Вчера же испанцы не смогли в Москве удержать победу над "Локомотивом" – 1:1. Вашему вниманию – обзор встречи в российском столице.

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Четвертый тур состоится в этом квартете 25 ноября. Уже после него "Бавария" сможет оформить путевку в плей-офф.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БаварияБаварияБав
3
3
0
0
12
3
9
9
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В
2
АтлетикоАтлетикоАтл
3
1
1
1
4
7
-3
4
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П
3
ЛокомотивЛокомотивЛок
3
0
2
1
4
5
-1
2
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П Н
4
ЗальцбургЗальцбургЗал
3
0
1
2
6
11
-5
1
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н

Кстати, Роберт Левандовски впервые отличился в этом сезоне Лиги чемпионов голом.

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