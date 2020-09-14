Наставник АЗ Алкмаар – о матче с "Динамо": "Шансы 50 на 50, но мы будем выглядеть лучше"

Главный тренер АЗ Алкмаар Арне Слот перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" считает шансы команд выйти в следующий раунд 50 на 50. Напомним, поединок состоится во вторник, 15 сентября, в НСК "Олимпийский", начало – в 20:00. Онлайн "Динамо" – АЗ будет доступен на нашем сайте.

"Сложно сказать, кто фаворит. Мы не играем в одной лиге и не очень часто играем друг против друга. Матч длится 90 минут, думаю, что соотношение шансов 50 на 50 – хорошее соотношение. Завтра посмотрим, кто сильнее.

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Кэлвин Стенгс и Уссама Идрисси готовы к работе завтра. Будет ли Пантелис Хацидиакос участвовать в матче? Мы решим это после тренировки.

У нас было почти три недели после матча с "Викторией". Так что я думаю, что мы находимся в гораздо лучшем положении. Не в последнюю очередь с точки зрения физики. Большинство игроков сильнее, чем были три недели назад. Еще у нас есть ребята, которые играли в международных матчах. Мы предполагаем, что мы будем выглядеть лучше", – цитирует Слота официальный сайт АЗ.

Также о старте в Лиге чемпионов высказался Мирча Луческу: "Мы очень мотивированы и хотим победить". Также румынский тренер рассказал, кто завтра может появиться на поле.

Бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников рассказал о перспективах Луческу в "Динамо":

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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