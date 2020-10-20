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"На второй тайм "Динамо" выходило с уверенностью, что сможет взять очки": полузащитник Караваев

20 октября, 22:39

Елена Павлова Елена Павлова

Футболист считает, что все решил индивидуальный уровень игроков «Ювентуса»

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал поражение от "Ювентуса" (0:2) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Напомним, что оба гола итальянская команда забила уже после перерыва. Дубль на счету Альваро Мораты.

"Проиграли, но достойно. В первом тайме игра давалась, многое получалось и не много позволили создать сопернику. На второй тайм выходили очень уверенно, потому что контролировали игру. "Ювентус" давал нам играть, мы выходили из прессинга и создавали моменты. Но быстрый гол на первых минутах второго тайма все поломал. Тяжело было снова включиться. Мы не подстраивались под игру соперника, а вели свою. Что-то получалось, что-то – нет. Обидный результат", – сказал Караваев ТК "Футбол".

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Александр Караваев в матче против "Ювентуса"

Александр Караваев в матче против "Ювентуса" / Фото: Reuters

"Были готовы, что при счете 0:0 соперник будет бежать, прессинговать, но мы верили, что можем добыть очки. Перед матчем тренер рассказывал, за счет чего мы можем обыграть "Ювентус". На второй тайм выходили с уверенностью, что сможем взять очки. Все поменял быстрый гол. В перестроениях, тактике, защите и прессинге мы очень здорово сыграли. Все решил индивидуальный уровень игроков "Ювентуса", – считает полузащитник.

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Александр отметил, что во всех оставшихся матчах ЛЧ нужно настраиваться и выходить играть: "Все что угодно может произойти. В таком графике мы можем играть, мы к этому шли 4 года".

Следующий поединок Лиги чемпионов "Динамо" проведет 28 октября против "Ференцвароша" Реброва на его поле.

Смотрите, как "Динамо" уступило "Ювентусу"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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