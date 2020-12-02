"МЮ" – "ПСЖ": прогноз комментатора на матч Лиги чемпионов

Самый привлекательный матч Лиги чемпионов в среду пройдет на Туманном Альбионе. Наш сайт ведет онлайн "МЮ" – "ПСЖ". Также его можно посмотреть на телеканале "Футбол 3".

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Яркая афиша поединка двух лидеров группы Н. МЮ идет на первом месте, набрав девять очков, ПСЖ – на втором с шестью, но столько же баллов и у "РБ Лейпциг". У "манкунианцев" актуальна серия из четырех побед, в случае пятой, они гарантируют себе первое место в квартете. Точно не поможет им в этом травмированный Шоу. А под вопросом целая группа исполнителей – Погба, Мактоминей, Бейи и Лингард. Накануне команда Сульшера обыграла "Саутгемптон", проигрывая 0:2 (3:2). Все решил выход Кавани сразу после перерыва – он оформил дубль и сделал ассист.

Парижане не выигрывали в двух последних матчах чемпионата. После поражения от "Монако" (2:3) они расписали мировую с "Бордо" (2:2). В последнее время команда Тухеля стабильно пропускает. В первом туре "красные дьяволы" обыграли их во Франции (2:1). Кстати, англичане выбивали ПСЖ в 1/8 финала позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов. С этого началась тренерская карьера Сульшера. Томас Тухель не рассчитывает на травмированных Берната, Дракслера и Керера. Не набрал форму Кюрзава. А участие Маркиньоса и Кейлора Наваса под вопросом.

Эта встреча станет для "манкунианцев" 30-й с командами из Франции и в истории противостояний преимущество за ними – 16 побед, 10 ничьих и всего 3 поражения. ПСЖ хочет взять реванш и приблизить свой выход из группы. Но "МЮ" в неплохой форме. Нас ждет напряженный тактический поединок. Ничья кажется самым реальным исходом.

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