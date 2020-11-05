Мяч в ворота "Шахтера" претендует на звание гола недели в Лиге чемпионов (видео)

У форварда "Боруссии" Алессана Плеа - конкуренты из "Интера", "Порту" и "Краснодара"

УЕФА обнародовал имена четырех претендентов на звание автора лучшего гола третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Одним из кандидатов стал форвард гладбахской "Боруссии" Алессан Плеа, который поразил ворота "Шахтера" дальним ударом в "девятку". Напомним, тот поединок "горняки" проиграли 0:6.

Реклама

Читайте также: Ворвался в тройку лучших всех времен: юный вратарь "Динамо" удивил Европу

Кроме того, на награду претендуют мяч форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса в игре с "Реалом" (2:3) после изумительной передачи пяткой от Николо Бареллы, а также изящный гол низом с подкруткой в дальний угол от Луиша Диаса в матче "Порту" – "Марсель" (3:0) и результативный штрафной полузащитника "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманова в поединке с "Севильей" (2:3).

Напомним, лучшим голом первого тура Лиги чемпионов был признан дальний "шедевр" от полузащитника "Реала" Луки Модрича в игре с "Шахтером" (2:3).

Реклама

А по итогам второго тура Лиги чемпионов автором самого яркого гола стал полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих, поразивший ворота "Локомотива" (2:1).

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама