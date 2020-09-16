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"Мы доминировали, но нам не везло": тренер АЗ высказался о поражении от "Динамо"

16 сентября, 08:56

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Арне Слот считает, что украинская команда сыграла против его подопечных сильно

Вчера вечером киевское "Динамо" обыграло нидерландский АЗ и вышло в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов. Голы Родригеса и Шапаренко обеспечили подопечным Мирчи Луческу непростую победу.

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После поединка главный тренер команды из Алкмаара Арне Слот рассказал, почему его парни уступили хозяевам. Слова специалиста приводит официальный сайт "Динамо":

"На нашу игру повлиял гол, который мы пропустили в самом начале второго тайма. После него "Динамо" отошло назад, а нам пришлось идти в атаку, из-за чего мы обнажали тылы, что позволило "Динамо" ловить нас на контратаках. В первой половине матча мы доминировали и создали больше шансов, чем соперник, но нам не везло. По пропущенным голам: нельзя терять мяч в непосредственной близости от своих ворот. И, конечно, надо было реализовывать свои моменты.

Трудно сказать, сможет ли "Динамо" выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Против нас "Динамо" сыграло довольно-таки сильно. Возможно, следующие матчи будут даваться ему легче".

Читайте также, что сказал Виталий Миколенко о матче "Динамо" – АЗ Алкмаар.

Смотрите обзор встречи за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо":

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