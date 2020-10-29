Мир на три недели остался без самого дорогого футболиста

Почти весь ноябрь мир не сможет увидеть в действии самого дорогого футболиста всех времен Неймара, за которого три года назад "ПСЖ" заплатил "Барселоне" рекордные 222 миллиона евро. Травма приводящей мышцы, накануне полученная бразильцем в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против турецкого клуба "Истанбул Башакшехир", оказалась не критической. Однако три недели Неймар вынужден будет пропустить.

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О таких сроках восстановления Неймара сообщает у себя в Twitter журналист Мохамед Бухафси.

Напомним, что, несмотря на травму Неймара, "ПСЖ" уверенно выиграл у "Башакшехира" 2:0 благодаря дублю Мойзе Кена. Теперь в отсутствие своей бразильской суперзвезды парижане попытаются справиться в чемпионате Франции с "Нантом" и "Ренном", а также в Лиге чемпионов с "Лейпцигом".

Неймар / Фото: Reuters

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Отметим, что недавно Неймар побил рекорд Месси и стал лучшим дриблером Южной Америки. За один матч бразилец сделал 18 успешных обводок, что на три больше, чем когда-то удалось Лионелю.

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