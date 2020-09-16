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Что помогло "Динамо" победить АЗ в Лиге чемпионов: версия Миколенко

16 сентября, 08:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодой защитник сборной Украины не стал раскрывать подробности бесед в раздевалке

Во вторник вечером киевское "Динамо" победило АЗ Алкмаар в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Теперь подопечные Мирчи Луческу за путевку в групповой этап поспорят с бельгийским "Гентом", за который выступает трио украинцев.

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После успеха в непростом поединке с командой из Нидерландов своими мыслями поделился защитник "Динамо" Виталий Миколенко. В комментарии Football Hub он не признался, какие именно указания румынский тренер дал команде в перерыве:

"Я не привык говорить о том, что происходит в раздевалке. Но на второй тайм мы постарались выйти с желанием усилить атаку, больше контролировать мяч и выходить качественно в контратаки. У нас это получилось. Хотя не могу сказать, что контратаки для нас были главным в этом матче. Бывают такие игры, что ты обороняешься, выбегаешь качественно в контратаку и забиваешь мяч. Это футбол".

Также Миколенко ответил на вопрос, как себя чувствует на позиции центрального защитника:

"В принципе, мне без разницы, где играть. Главное – чтобы я играл. Тренер доверил мне эту позицию, что очень важно для меня после травмы. Надеюсь, что и дальше буду продолжать выходить на поле".

Смотрите обзор матча "Динамо" – АЗ:

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Читайте также, что сказал Луческу после матча "Динамо" – АЗ Алкмаар.

Смотрите сюжет о матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо":

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