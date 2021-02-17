Месси зарылся носом в газон: уморная карикатура на "Барсу" в матче с "ПСЖ"

Известный карикатурист Омар Момани высмеял "Барселону" после домашнего поражения от "ПСЖ" 1:4 в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

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Омар нарисовал Килиана Мбаппе, трижды поразившего ворота каталонцев, убегающим от защитника "Барсы" – возлюбленного Шакиры Жерара Пике и капитана "блаугранас" Лионеля Месси.

При этом на рисунке у Пике, что называется, глаза вылетают из орбит, а Месси, безуспешно пытаясь угнаться за Мбаппе, носом пашет поле.

"Мбаппе слишком быстрый и яростный для "Барсы", Пике и Месси", – подписал свою работу в Instagram Момани

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Смотрите, какой карикатурой Омар Момани отреагировал на недавнее поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити" – 1:4:

Напомним, что Мбаппе стал вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим три мяча "Барселоне" на "Камп Ноу". Первым был Андрей Шевченко, в форме "Динамо" огорчивший каталонцев хет-триком в памятном разгроме 1997 года.

Но по ходу поединка с каталонцами Килиан отличился и со знаком минус. Мбаппе пригрозил убить защитника "Барселоны" Альбу.

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