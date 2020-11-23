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Месси в Киев не едет! "Барселона" огласила состав на матч с "Динамо"

23 ноября, 14:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главный тренер каталонского клуба в Киеве будет проводить ротацию состава

Испанская "Барселона" огласила заявку на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Поединок состоится 24 ноября в Киеве на "Олимпийском". В список игроков, которые прилетят в Украину, не попал лидер каталонского клуба Лионель Месси.

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Также в число делегации не вошли защитники Жерар Пике и Серхи Роберто, получившие травмы в матче против "Атлетико" в чемпионате Испании, а также Ансу Фати, Рональд Араухо, Серхио Бускетс – они попали в лазарет еще раньше.

Испанское издание Marca сообщает, что главный тренер "Барселоны" Рональд Куман решил предоставить аргентинцу дополнительный отдых, так как его команда выиграла три первых матча в группе и сейчас можно провести ротацию. По этой же причине в заявке отсутствует Френки де Йонг.

Как мы писали ранее, у "Динамо" по разным причинам отсутствуют 14 игроков основного состава. Часть из них заразилась коронавирусом, остальные – травмированы. Также в лазарете находился Томаш Кендзера, однако медики поставили его на ноги к матчу против "Ингульца" (2:0).

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Лига чемпионов Барселона Динамо Киев Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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