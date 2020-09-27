Матч "Динамо" – "Гент" будет судить рефери, с которым украинские клубы не побеждали

Уже послезавтра, во вторник, киевское "Динамо" проведет повторный матч последнего раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента". Готовясь к решающей дуэли, вчера подопечные Мирчи Луческу обыграли новичка УПЛ, хотя после разгрома от "Динамо" директор "Миная" пожаловался на судейство. Тем временем, стал известен состав судейской бригады на встречу с "Гентом" в Киеве.

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Главным арбитром на поле НСК "Олимпийский" будет 39-летний поляк Шимон Марчиняк. Все его коллеги также представляют Польшу. Для украинских клубов этот рефери является нефартовым: с ним наши ни разу не побеждали. Последний пример – полуфинал Лиги Европы в августе, в котором "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5:0. В 2015 и 2016 году "горняки" заканчивали домашние встречи еврокубков во Львове ничьими 2:2 с австрийским "Рапидом" и испанской "Севильей". А ранее в Лиге Европы "Динамо" играло дома с "Фиорентиной" вничью (1:1), а "Днепр" уступал этому итальянскому клубу – 1:2. Единственным приятным воспоминанием остается победа сборной Украины над Израилем в контрольном матче (3:2), который судил Шимон.

Недавно Сабо дал прогноз на матч "Динамо" – "Гент" и раскритиковал Цыганкова.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" в минувшую среду в Бельгии:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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