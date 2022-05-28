Мастерства и таланта может быть недостаточно. Анчелотти прикинул шансы выиграть ЛЧ

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти трижды выигрывал финалы Лиги чемпионов. Но есть в карьере тренера и неприятное воспоминание противостояния с Ливерпулем в 2005 году

Карло Анчелотти уже приводил Реал к победе в ЛЧ / Фото: Reuters

Сегодня в Париже состоится грандиозный поединок – в финале Лиги чемпионов встречаются Ливерпуль и Реал. Мы будем вести онлайн матча Ливерпуль – Реал на нашем сайте.

Где смотреть финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал

Реклама

Накануне поединка главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти рассказал о подготовке команды к решающему матчу.

"Нам очень нравятся такие матчи, мы знаем, какая богатая история у этого клуба. Нам было важно выйти в финал, мы провели очень хороший сезон. Настроение в команде очень хорошее. Ветераны помогают молодым игрокам настроиться и зарядиться уверенностью перед такими важными матчами. У каждого матча своя история. Вероятно, в 2014 году мы положили начало новым успехам Реала, но в этот раз мы готовимся к игре по-другому.

Я насладился этим сезоном. Мне нравится работать в Реале с этими игроками. Я уверен, что буду немного волноваться, но это нормально. Когда смотрю на лица своих ребят, нервозность улетучивается. Нам нужно показать свои лучшие качества. Нам нужно показать все, что мы демонстрировали ранее. В этом сезоне мы были хороши и как команда, и с точки зрения индивидуального мастерства. Вся команда была великолепна.

Реклама

Ливерпуль попытается играть интенсивно, у них много мастеровитых игроков. Они будут стараться продемонстрировать свою игру, а мы – свою. У кого это лучше получится, тот и победит. У меня остались хорошие воспоминания о финалах, в которых я участвовал. Я проиграл Ливерпулю в 2005 году, но по иронии судьбы это был один из лучших финалов в исполнении моей команды. У нас было время на подготовку, у нас хороший шанс взять этот трофей, и мы выложимся по максимуму – посмотрим, хватит ли этого для победы, ведь порой в футболе случаются вещи, которые невозможно контролировать.

Мы заслужили играть в финале благодаря нашему мастерству. Если у вас этого нет, то вы не дойдете до финала. Но одного мастерства и таланта недостаточно. Необходимо создать команду, убедиться, что все в нее верят", – цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Карло Анчелотти трижды выигрывал Лигу чемпионов: с Миланом в сезонах 2002/03 и 2006/07, а также с Реалом в 2013/14. В финале Лиги чемпионов 2004/05 команда Анчелотти проиграла Ливерпулю в серии пенальти. Фатальный промах допустил Андрей Шевченко.

Реклама

Напомним, что финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал состоится в субботу, 28 мая, в Париже на "Стад де Франс". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.