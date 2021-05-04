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МанСити – ПСЖ: где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

4 мая, 17:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сегодня определится первый финалист Лиги чемпионов, следите за нашей онлайн-трансляцией поединка в Манчестере

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Неделю назад Манчестер Сити обыграл в гостях Пари Сен-Жермен в полуфинале Лиги чемпионов. К победе английского клуба приложился и наш Александр Зинченко, поучаствовав в забитом голе.

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Сегодня МанСити и ПСЖ определят первого финалиста Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Смотрите матч Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен у нас на сайте. Кроме того, в прямом эфире игру покажут на канале Футбол 1, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Свой прогноз на полуфинал дал комментатор Кирилл Круторогов:

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Что касается букмекеров, то они считают МанСити фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.66, на ничью – 4.40, на победу ПСЖ – 4.90. Также аналитики не сомневаются в выходе англичан в финал турнира. Коэффициенты на это следующие: 1.10 на Сити и 8.10 – на ПСЖ.

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