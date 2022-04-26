Манчестер Сити – Реал: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Английский клуб фаворит этого противостояния, но Реал убрал на своем пути прошлогоднего победителя ЛЧ лондонский Челси

Зинченко готов шагнуть в финал Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

Сегодня на арене "Сити оф Манчестер" первый полуфинал Лиги чемпионов. Манчестер Сити против Реала. Битва двух команд, которые всегда среди претендентов на главный клубный трофей Европы. Но в этом сезоне, один из клубов так и не доедет в Париж, где состоится финал.

Когда матч. Игра МанСити и Реала пройдет 26 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити – Реал уже идет на нашем сайте.

Кроме того, поединок Лиги чемпионов можно посмотреть через приложение Megogo.

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор считают английский клуб фаворитом этого противостояния. Вот какие котировки на предстоящий матч: победа Манчестер Сити – 1.50, ничья – 4.70, победа Реала – 6.40.

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Коэффициент на проход: МанСити – 1.39, Реал – 2.70.

Смотрите, как Манчестер Сити готовился к матчу:

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Смотрите, как Реал готовился к матчу: