Манчестер Сити – Атлетико: где и во сколько смотреть матч ЛЧ

В Лиге чемпионов начинаются четвертьфиналы. Сегодня в Англии встречаются Манчестер Сити и Атлетико.
Во сколько начало. Поединок на стадионе "Сити оф Манчестер" начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Обе команды еще ни разу не побеждали в Лиге чемпионов. Хотя играли в финалах.
Атлетико проигрывал в 1974, 2014, и 2016 годах.
Манчестер Сити уступил в прошлом розыгрыше Челси.
В букмекерских контора клуб Александра Зинченко фаворит этой пары. Котировки на проход Манчестер Сити в полуфинал – 1.24, на проход Атлетико – 4.35.
Что касается сегодняшнего матча, то тут ситуация следующая: коэффициент на победу МанСити – 1.32, на ничью – 5.20, на победу Атлетико – 11.50.