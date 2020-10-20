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Малиновского не взяли на матч Лиги чемпионов, зато нашли место новичку-россиянину

20 октября, 17:32

Елена Павлова Елена Павлова

В первом туре группового этапа "Аталанта" отправилась в Данию

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский не полетел с командой в Данию на поединок 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Руслана не оказалось в заявке бергамского клуба на официальной странице в Twitter. Зато там нашлось место новичку команды, россиянину Миранчуку. Напомним, что матч "Аталанты" против "Мидтьюлланда" состоится в среду, 21 октября, в датском Хернинге.

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Причина отсутствия Малиновского в заявке не сообщается, однако известно, что за два дня до старта итальянцев в Лиге чемпионов украинец не занимался в общей группе. А в субботнем разгроме от "Наполи" в Серии А (1:4) украинский полузащитник вышел на замену на 63-й минуте.

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В текущем сезоне Малиновский провел за "Аталанту" четыре матча в Серии А и отметился одной результативной передачей.

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Ранее мы писали, что озвучена "чистая" зарплата Малиновского в Италии. И до заработков Ярмоленко в Англии украинскому полузащитнику "Аталанты" еще далеко.

Смотрите, как "Наполи" громил "Аталанту"

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Лига чемпионов Аталанта заявка Руслан Малиновский Мидтьюлланн
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