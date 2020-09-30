Лучшим игроком матча "Динамо" – "Гент" признан футболист, ни разу не пробивший по воротам

В составе киевлян забивали Буяльский, Де Пена и Родригес. Но лучшим назвали Бущана

Лучшим игроком матча "Динамо" – "Гент", в котором киевляне забили сопернику три "сухих" мяча, назван не один из авторов голов, а кипер "бело-синих" Георгий Бущан. Вратарь динамовцев, парировавший все 12 ударов бельгийского клуба, получил от аналитиков GoalPoint 9,1 из 10 возможных баллов.

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При этом 9 из 12 ударов в створ ворот Бущана были из пределов штрафной площадки, а 5 – с близкого расстояния, что называется, в упор. Также Георгий выиграл оба воздушных единоборства, которые были у него в этой игре.

Таким образом 26-летний голкипер "Динамо" сполна реабилитировался за ошибку на выходе из ворот, после которой киевляне пропустили мяч в выездном поединке с "Гентом" (2:1) недельной давности.

Не зря, комментируя победу над "Гентом" 3:0 и выход в групповой турнир Лиги чемпионов, Мирча Луческу отметил: "Жора Бущан сделал свое дело. Моментов у его ворот хватило бы на пять матчей".

При этом сам Бущан после игры с "Гентом" признался, что он счастлив: "Мои "сейвы" показывают, что работа зря не проходит, но хотелось бы меньше проблем у своих ворот".

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Георгий Бущан / Фото: Reuters

Отметим, что своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов "Динамо" получит 1 октября. Четверговая жеребьевка в Ньоне начнется в 20:00. Киевляне при этом будут в третьей корзине, "Шахтер" – во второй.

Обзор матча "Динамо" – "Гент" (3:0)

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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