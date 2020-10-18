Луческу сравнил Роналду и Месси перед встречами с их клубами в ЛЧ

"Лионель может и сам забить, а Криштиану без партнеров не обойтись", - говорит тренер "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сравнил Роналду и Месси перед стартом группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевлян ждут как встречи с клубом Криштиану "Ювентусом", так и с командой Лионеля "Барселоной". Правда, ближайшую из них, 20 октября на "Олимпийском", Роналду пропустит из-за коронавируса.

"Я сталкивался с ними много раз, а вот мои игроки – еще нет. Скоро они с ними встретятся, и я должен объяснить своим подопечным, что это за футболисты", – цитирует Мирчу Луческу официальный сайт УЕФА

"Месси – невысокий игрок, который исключительно классно действует в ограниченном пространстве – благодаря ускорениям, уверенности в себе, дриблингу и прочему"

"Роналду – футболист иного типа, потому что он настолько любит забивать, что ему требуется больше пространства. Он не может обойтись без помощи партнеров по команде. Месси же многое может сделать самостоятельно. Да, Роналду тоже может работать самостоятельно в пределах 20 метров от ворот, но он, прежде всего, извлекает пользу из пространства, которое создают другие игроки – и забивает"

"Ну вот и все. Они разные, но очень сильные игроки", – заключил Мирча Луческу

Реклама

Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Читайте также: Роналду и Месси в пролете: опубликована сборная-космос самых дорогих футболистов мира

Ранее мы писали, что в "Ювентусе" перед визитом в Киев скандал: чуть не подрались лидер клуба Дибала и спортдиректор туринцев. Все это как нельзя кстати для "Динамо".

Реклама

Смотрите, как забивает Роналду

Смотрите, как забивает Месси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама