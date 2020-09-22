Луческу рассказал, почему "Динамо" надо бояться Яремчука и чего ждать от "Гента"

Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу провел пресс-конференцию накануне первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента". Румынский специалист рассказал, как готовил своих подопечных к поединку с вице-чемпионом Бельгии. Встреча состоится в среду, 23 сентября. Начало – в 22:00 по Киеву. Ранее мы сообщали, что "Динамо" гоняли по средневековым улицам перед матчем с "Гентом".

"Хочу отметить, что "Гент" – очень хорошая команда. У нее сменилось два тренера за короткий период. Это сложно для любой команды. Тот факт, что "Гент" начал свой чемпионат не лучшим образом, и в команде появилось 11 новых игроков и столько же ушло, ни о чем не говорит. Конечно, для тренера это всегда тяжело. Но в любом случае "Гент" – это серьезный соперник. Команда доказала это двумя победами в последних матчах – над "Мускроном" и "Рапидом", которые мы анализировали", – цитирует Луческу сайт "Динамо".

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Мирча Луческу / Фото: Reuters

- Учитывая, что на этой стадии команды проведут два матча, ожидаете ли вы осторожной игры завтра?

- Естественно, нельзя забывать, что это противостояние состоит из двух матчей. Мои три главных принципа в работе: создать боеспособную команду, поставить ей игру, а затем добиваться с ней результатов. Но когда мы говорим о такой стадии Лиги чемпионов, главный приоритет – однозначно результат. Что касается первого матча, который состоится завтра, я готовлю команду ко всем возможным сценариям, которые могут сложиться на поле. Ведь не мы одни играем, есть еще и соперник. Поэтому очень сложно сказать, как завтра будет складываться матч.

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Мирча Луческу / Фото: Reuters

- Как вы восприняли увольнение из "Гента" вашего соотечественника Ласло Белени?

- С Ласло я давно знаком, наши пути в футболе пересекались. Он играл под моим руководством, когда я работал в Румынии. Затем мы продолжили общаться когда уже были соперниками в футбольном плане. Он очень профессиональный тренер и большой специалист. Я был очень удивлен, когда узнал, что его уволили так быстро после назначения на должность. Клуб купил сразу 11 новых игроков, практически весь состав сменился, и, понятное дело, ему нужно было больше времени, чтобы построить в "Генте" новый боеспособный коллектив.

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- В составе "Гента" одним из самых ярких игроков является воспитанник "Динамо" Роман Яремчук. Как вы оцените его уровень?

- Роман – очень хороший нападающий. Сейчас он прогрессирует в "Генте". И это хорошо. В бельгийском чемпионате много игроков, которые скоро могут проявить себя и в топ-лигах. Для Романа, как и для других, это путь, чтобы совершить такой переход. У него отличная техника, чувство гола и бомбардирские навыки. За последний год он показал хороший прогресс и, я уверен, он на правильном пути.

Ранее мы рассказывали, что "Динамо" прилетело на матч Лиги чемпионов с "Гентом", играя в кости и карты.

Смотрите, как играет "Гент": представление соперника "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов

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