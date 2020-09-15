Луческу подсказали, как обыграть АЗ в Лиге чемпионов

По словам украинского "нидерландца" Левченко, главное для киевлян - выманить поближе к себе защитников АЗ

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, выступавший за нидерландские клубы "Витесс", "Хелмонд", "Камбюр", "Спарта", "Гронинген" и "Виллем II", дал прогноз на противостояние киевского "Динамо" и нидерландского АЗ Алкмаар в квалификации Лиги чемпионов. Матч состоится во вторник вечером. Смотреть "Динамо" – АЗ Алкмаар онлайн можно в трансляции на нашем сайте и на сервисе OLL.TV.

"Я не тренер "Динамо". Но если пофантазировать, то первым делом я бы постарался оставить соперника без мяча. Нельзя давать развернуться Стенгсу, Идрисси и Боаду. А также попытался бы выманивать защитников АЗ подальше от ворот, а затем их оббегать. Думаю, это залог успеха", – говорит Евгений Левченко.

"Динамо" и АЗ сейчас не в лучших кондициях, но кто лучше за две последние недели подготовился тактически и ментально, тот и победит. Я все-таки отдам небольшое преимущество украинской команде", – добавил Левченко.

Оценивая АЗ Алкмаар, Евгений Левченко отметил: "Это команда, которая в прошлом сезоне показывала классный футбол. Чемпионат в Нидерландах не был завершен, но большинство местных специалистов считают – и я их поддерживаю, – что АЗ показывал более выразительный и красивый футбол, чем "Аякс". Алкмаарцы дважды переиграли амстердамцев в чемпионате. И это стало наибольшим камнем преткновением в определении чемпиона страны при равном количестве очков. Хотя по регламенту, преимущество отдается команде с лучшей разницей мячей".

"В АЗ почти все основные футболисты остались, но команда, как мне кажется, провела не выразительную подготовку к официальным матчам. Уж очень бледно она смотрелась в спаррингах. Да и в квалификации Лиги чемпионов в игре против чешской "Виктории" нидерландцы выглядели несуразно. Пока выпадают из игры ключевые игроки – Класи, Стенгс, Боаду, Идрисси. Это делает команду беззубой", – цитирует Левченко "Команда №1".

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Евгений Левченко / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что главная звезда "Динамо" пропустит матч против АЗ в Лиге чемпионов. Виктор Цыганков не тренировался накануне ответственного поединка.

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