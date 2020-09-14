Луческу – о старте "Динамо" в Лиге чемпионов: "Мы очень мотивированы и хотим победить"

Сегодня состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу накануне встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ Алкмаар. Напомним, поединок состоится во вторник, 15 сентября, в НСК "Олимпийский", начало – в 20:00.

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- О чем говорили игрокам перед матчем, в каком состоянии команда после ничьей с "Десной" в чемпионате Украины?

- Как я могу говорить прессе то, что говорил игрокам? Все узнали бы. Какой смысл говорить об этом. Команда очень хорошая, подготовилась именно к нашей игре. У них семь-восемь международных игр и еще несколько внутренних было сыграно. В современном футболе все известно о всех соперниках. Главное, как ты подготовишься к этому сопернику, как ты сможешь предстать в игре против этого соперника.

Большинство своих контрольных игр они сыграли дома, поэтому выезд против нашей команды будет сложным для них, потому что мы очень мотивированы и хотим победить.

Мы хорошо знаем их игроков, состав АЗ. У них много талантливой молодежи, которая выросла в этом клубе. Они хоть и молодые, но давно играют в клубе. Мы также рассматривали слабые стороны, которые должны использовать в этой игре.

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У нас тоже молодая команда, которая только строится. Мы тоже в плане созидания сейчас. Жаль, что не все игроки могут участвовать, есть те травмированные, о которых вы знаете. Плюс те игроки, которые разошлись по сборным и не играли. В этом плане есть проблемы.

- В предыдущем матче играло четыре крайних защитника. Эта проблема вас тревожит?

- Других вариантов не было. Я рад, что ребята поняли, что нужно играть на команду. Такая была ситуация. Мы работали на тренировках, старались синхронизировать их действия на футбольном поле. Два момента у "Десны" были после двух ошибок наших защитников, которые не соблюдали принципы нашей игры, но таков футбол. Надеюсь, что завтра наши ребята покажут высокий уровень, который за короткий уровень тяжело поднять.

- Четыре года назад вы громили АЗ со счетом 5:0. Есть ли надежда, что счет повторится и сильно ли команда изменилась с тех пор?

- В футболе и в жизни все быстро меняется. Каждый год что-то меняется. АЗ имеет много хороших игроков, которых скоро увидим в топовых чемпионатах. Она выиграла чемпионат, потому что в таких условиях, когда заканчиваешь с одинаковым количеством очков, нужно присуждать обеим командам. Они сильно прогрессировали за последние годы.

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- Сколько, по вашему мнению, у вас уже есть игроков, которые отвечают вашим требованиям, с которыми вы связываете свои надежды?

- Я не говорил, что нужно много времени, чтобы построить команду. У нас завтра игра и те игроки, что есть у нас, они для меня самые лучшие. Они уверены во мне, а я в них. Мы готовимся к игре. Независимо кто играет – все игроки основные.

- Какая ситуация с травмированными, и кто завтра сыграет в обороне?

- Те игроки, которые пропускали сбор и тренировки, они еще не в достаточно оптимальной форме чтобы играть. У нас есть статистические данные и другие моменты.

Ранее мы писали, что соперник "Динамо" в Лиге чемпионов детально рассказал о полете в Украину – АЗ уже в Киеве. Гости, похоже, остались довольны погодой и после прохождения контроля поделились фото здания аэропорта.

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Также мы сообщали, что на днях "Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов: без Гармаша и Бурды, но с Кравцом. "Динамо" составило список из 31 футболиста: четыре вратаря, 10 защитников, 12 полузащитников и пятеро форвардов.

Бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников рассказал о перспективах Луческу в "Динамо":

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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