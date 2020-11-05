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Луческу грозит дисквалификация за критику VAR после матча "Барселона" – "Динамо"

5 ноября, 14:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Румынский специалист выступил против использования системы видеоповторов в футболе

После вчерашнего матча "Барселона" – "Динамо" в Лиге чемпионов главный тренер "Динамо" Мирча Луческу отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. Также ветеран коснулся и темы VAR.

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Слова румынского наставника о системе видеоповторов приводит официальный сайт "Динамо":

"Я абсолютный противник технологии VAR. Футбол – это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR тут не помогает. Выходит, что все зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне это сложно понять, я против этой технологии".

На слова Луческу отреагировало испанское издание Sport.es, которое пишет о возможной дисквалификации тренера "Динамо". Мол, Дисциплинарный кодекс УЕФА запрещает критиковать судейство. Также высказывания Мирчи могут быть расценены как неспортивное поведение. Если функционеры возьмутся за румына, то ему грозит один или два матча отстранения от руководства командой. А следующим для "Динамо" будет повторный поединок с "Барселоной" – в Киеве 24 ноября.

Также журналисты заметили, что румынский тренер покинул зал с футболкой Месси под мышкой. В телекамеры попал момент, когда Мирча сразу после игры подошел к Лео и что-то сказал, а тот коротко ответил.

Читайте о том, что Луческу назвал лучших игроков "Динамо" в матче с "Барселоной".

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Смотрите, что говорил президент "Динамо" Игорь Суркис о новом тренере:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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футбол Лига чемпионов Барселона критика Динамо Киев дисквалификация Мирча Луческу VAR
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