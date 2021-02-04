"Ливерпуль" не пустят в Германию на матч Лиги чемпионов против "Лейпцига"

Матчи плей-офф Лиги чемпионов еще не начались, а уже с ними возникает масса проблем. Так, поединок 1/8 финала между "Лейпцигом" и "Ливерпулем" нельзя проводить в Германии. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на представителей правительства страны.

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В Германии ввели запрет на въезд всем прибывшим из стран с мутировавшим штаммом коронавируса до 17 февраля. И для английского "Ливерпуля" не будут делать никаких исключений. Матч в Лейпциге должен был пройти 16 февраля, ответный в Британии – 10 марта.

"Ливерпуль" / Фото: Reuters

"Постановление о защите от коронавируса, принятое правительством Германии в прошлую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений и никаких специальных правил для профессиональных спортсменов", – говорится в заявлении правительства.

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В свою очередь в УЕФА сообщили, что обсуждают решение c Немецким футбольным союзом и правительством Германии. Первый матч может пройти в Англии или на нейтральном поле.

Ранее сообщалось, что страдающая от COVID-19 Великобритания может не выпустить "Арсенал" на матч Лиги Европы.

Смотрите, как "Лейпциг" играл на групповой стадии Лиги чемпионов

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