"Ливерпуль" – "Лейпциг": онлайн ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

В среду, 10 марта, в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Лейпциг". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого поединка с повторами голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

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"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ЛЕЙПЦИГ"

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Три недели назад в столице Венгрии в матче, который формально был домашним для "Лейпцига", "Ливерпуль" обыграл немецкий клуб со счетом 2:0. Отличились Салах и Мане.

Казалось бы, все в этой паре ясно. Но "быки" из Лейпцига не спешат выбрасывать белый флаг, понимая, что в ответной встрече им по силам обыграть кризисный "Ливерпуль" со счетом 3:1 и выйти в 1/4 ЛЧ.

Шутка ли, из семи последних матчей в чемпионате Англии "Ливерпуль" проиграл шесть.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ЛЕЙПЦИГ":

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"ЛИВЕРПУЛЬ": Алиссон; Александер-Арнолд, Фабиньо, Филлипс, Робертсон; Джонс, Вейналдум, Тьяго Алькантара; Жота, Салах, Мане

"ЛЕЙПЦИГ": Гулачи; Адамс, Мюкиле, Упамекано, Клостерманн; Забитцер, ﻿Кампл; Айдара, Нкунку, Ольмо﻿; Поульсен

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ЛЕЙПЦИГ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На выход "Ливерпуля" в 1/4 финала ЛЧ аналитиками установлен коэффициент 1.16, "Лейпцига" – 6.70. Следовательно, вероятность попадания в следующий раунд английского клуба оценивается в 85%, немецкого – в 15%. Наиболее реальным счетом сегодняшнего матча букмекеры называют ничью – 1:1.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ЛЕЙПЦИГ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Ливерпуль" – "Лейпциг" в среду, 10 марта, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

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