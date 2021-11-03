Лилль опустил Севилью на последнее место в группе ЛЧ

Севилья проиграла на своем поле / Фото: REUTERS
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов испанская Севилья дома проиграла французскому Лиллю.
Хозяева поля первыми открыли счет, но французы добились волевой победы забив по голу в конце первого и в начале второго таймов.
Севилья – Лилль – 1:2
Голы: Окампос (15) – Дэвид (43), Иконе (51)
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Эта победа стала первой для Лилля на групповом этапе этой Лиги чемпионов сезона-2021/22. Клуб вышел на второе место, а Севилья переместилась на последнюю строчку.
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