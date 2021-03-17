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Лига чемпионов: расписание, трансляции и результаты матчей среды

17 марта, 11:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Две оставшиеся путевки в 1/4 финала разыграют "Челси" с "Атлетико" и "Бавария" с "Лацио"

В среду, 17 марта, определятся последние участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Сегодня пройдут оставшиеся два матча 1/8 финала. Ниже – расписание матчей, время начала, списки трансляций, котировки букмекеров и оперативные результаты.

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22:00 "Бавария" – "Лацио"
Онлайн "Бавария" – "Лацио"
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Первый матч – 4:1
Букмекеры: 1.35 – 6.10 – 7.90 (проход: 1.01 – 45.00)

22:00 "Челси" – "Атлетико"
Онлайн "Челси" – "Атлетико"
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Первый матч – 1:0
Букмекеры: 2.33 – 3.20 – 3.40 (проход: 1.23 – 4.40)

Ранее мы писали, что российские судьи отказались встать на колено вместе с Зинченко: попахивает скандалом. Возможно, в ближайшее время российская бригада арбитров не будет работать на матчах Лиги чемпионов.

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Смотрите, как команды играли в первых матчах:

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Лига чемпионов Бавария Атлетико Мадрид Челси Лондон Лацио

Источник: Сегодня|Спорт

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