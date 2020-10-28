"Краснодар" – "Челси": онлайн матча дебютанта Лиги чемпионов с грандом

Сегодня проходят очередные восемь матчей группового этапа евротурнира. Читайте расписание и результаты матчей среды, 28 октября, в Лиге чемпионов. Одна из двух ранних встреч начинается в Краснодаре в 19:55, где бронзовый призер чемпионата России принимает лондонский "Челси". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с комментариями, фотографиями и видеороликами.

"Краснодар" – "Челси"

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Расстановка сил. Российская команда дебютирует в Лиге чемпионов, однако уже набрала первое очко. Правда, соперником подопечных Мурада Мусаева был еще один новичок – французский "Ренн". Ничью "Краснодару" в гостях принес эквадорский защитник Кристиан Рамирес. В нынешнем сезоне команда после 12 туров занимает лишь восьмое место, набрав 18 очков.

"Челси" также испытывает проблемы на внутренней арене. Парни Фрэнка Лэмпарда в шести матчах лишь дважды победили и идут на 10-й позиции, хотя проиграли всего раз. На старте Лиги чемпионов лондонцы выдали невзрачную ничью с "Севильей". Однако сегодня они должны побеждать.

Прогнозы. Букмекеры считают "Челси" большим фаворитом матча в Краснодаре. На успех гостей дают коэффициент 1.35, тогда как на россиян – аж 9.20! Ничью оценивают в 5.20 и ждут 2-3 гола, больше всего – от немецкого форварда Тимо Вернера (коэф. – 2.10).

Где смотреть. На украинском телевидении встречу можно посмотреть на канале "Футбол 3". Прямая трансляция стартует заранее – в 19:40. Также поединок показывают на интернет-платформе OLL.TV. В повторе игра значится в программе на "Футбол 3" в четверг в 6:10 и в ночь на пятницу в 1:55.

Читайте также онлайн матча "Ювентус" – "Барселона".

Смотрите, как на прошлой неделе "Челси" и "Севилья" играли в Лондоне:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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