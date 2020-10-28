Коронавирус Бущана – шанс для Бойко: стартовый состав "Динамо" на матч в Венгрии

Также в поединке с "Ференцварошем" киевлянам не поможет Миколенко

Появились стартовые составы команд матча киевского "Динамо" и венгерского "Ференцвароша" во втором туре Лиги чемпионов. Поединок в Будапеште начнется менее чем через час – в 22:00, и тренеры сделали свой выбор. А мы ведем онлайн "Ференцварош" – "Динамо" с видео голов и лучших моментов встречи, а также с яркими фото и комментариями.

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В связи с положительными тестами на COVID-19 киевлянам в Будапеште не смогут помочь голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко. Также напомним, что в лазарете команды находятся Никита Бурда и Владимир Костевич. Но вместе с тем в заявку на матч попали новички клуба Тудор Бэлуцэ и Клейтон. Правда, в стартовом составе их не оказалось. А место Бущана в воротах занял опытный 32-летний Денис Бойко.

Денис Бойко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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"Ференцварош": Дибуш – Ловренчич (к), Блажич, Ковачевич, Хайстер – Харатин, Сомалия – Зубков, Шигер, Нгуен – Исаел.

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"Динамо": Бойко – Кендзера, Попов, Забарный, Караваев – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Супряга.

Отметим, что ранее Ребров заявил, что не хочет играть против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

А букмекеры считают киевлян фаворитами матча в Будапеште. Правда, отдают им совсем небольшое преимущество.

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