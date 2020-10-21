Комментатор матча "Реал" – "Шахтер" дал свой прогноз на игру

Сегодня чемпион Украины "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов выездным поединком против чемпионов Испании – мадридского "Реала". Матч начнется в 22:00, смотреть "Реал" – "Шахтер" онлайн в виде текстовой трансляции с видеоповторами голов и моментов можно на нашем сайте.

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"Горняки" уже однажды открывали свой лигочемпионовский сезон на выезде в Мадриде. Тогда, пять лет назад, на "Сантьяго Бернабеу" "сливочные" победили 4:0 благодаря голу Бензема и хет-трику Криштиану Роналду. Ответный матч того сезона во Львова завершился уже не разгромной, а волевой победой мадридцев, которые вели с тем же счетом 4:0, но "Шахтер" отыграл три мяча.

На этот раз матч состоится не на главной арене королевского клуба, которая проходит реконструкцию, а на поле стадиончика "Альфредо Ди Стефано", где, кстати, в сентябре играла сборная Украины (0:4 с Испанией). Зрители допущены не будут.

"Горняки" с различными испанскими командами встречались 25 раз. Победили лишь пять раз при шести ничьих и четырнадцати поражениях. "Реал" в 14 встречах с украинцами проиграл всего единожды.

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После паузы ФИФА "Шахтер" уничтожил ПФК "Львов" (5:1), а автор дубля Виктор Коваленко получил повреждение.

Тесты на коронавирус у всей команды показали негативный результат, но многие, кто ранее был заражен и находился на изоляции, вряд ли готовы играть. Так, кроме травмированного Исмаили, вероятнее всего, чемпионам Украины не помогут Мораес, Тайсон, Кривцов, Степаненко и Пятов.

У "Реала" в лазарете из-за травм Серхио Рамос, Карвахаль, Азар, Эдегор и Одриосола. Накануне старта в Лиге чемпионов команда Зидана сенсационно проиграла "Кадису" (0:1).

ПРОГНОЗ. Учитывая кадровую ситуацию и то, что "Шахтер" длительное время был без полноценных общекомандных тренировок, "Реал" – фаворит поединка. Вопрос разве что в итоговом счете. Букмекеры почему-то не верят, что мадридцы выиграют оба тайма, хотя такой исход мне кажется вполне реальным.

"Реал" – "Шахтер"

Лига чемпионов, 21 октября в 19:40, Футбол 2, OLL.TV

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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