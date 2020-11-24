"Клоуны!": "Барса" прижиманиями в Киеве довела до бешенства своих фанатов

"Они на тринадцатом месте в чемпионате Испании – и им смешно", – недоумевают болельщики "блаугранас"

Футболисты "Барселоны" сегодня, непосредственно в день матча Лиги чемпионов с "Динамо", провели тренировку на столичном динамовском стадионе имени Валерия Лобановского. Напомним, сама игра пройдет на НСК "Олимпийский". Начало – в 22:00. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Барселона" доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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"Динамо" – "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов

Стадион имени Лобановского знаковый для каталонцев, ведь 11 лет назад они обыграли на нем в Лиге чемпионов динамовцев 2:1 благодаря голу Месси на последних минутах встречи.

Сегодня Месси на стадионе "Динамо" не было. Напомним, Рональд Куман дал Лионелю отдохнуть, оставив его в Каталонии.

Однако в отсутствие аргентинца игрокам "Барселоны" вовсе не грустилось. Скорее наоборот. Каталонцы резвились как дети. Порой доходило до весьма откровенных прижиманий игроков. На каждом фото у них – улыбки до ушей, что фанатам самой же "Барселоны" и не нравится.

"Они на тринадцатом месте в чемпионате Испании – и им смешно. Клоуны!", "Вам только на тренировках и остается смеяться", – критикуют "Барсу" ее же болельщики в клубном аккаунте в Twitter

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Ранее мы писали, что если эту "Барсу" не обыгрывать, то какую? "Динамо" должно ее "хлопнуть". Тренер каталонцев дал понять своим игрокам, что сегодняшний матч для них не важен. Луческу обязан извлечь из этого выгоду.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Барсой" на "Камп Ноу"

Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

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