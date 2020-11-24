Українська
$ 28,37
33,76

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Клоуны!": "Барса" прижиманиями в Киеве довела до бешенства своих фанатов

24 ноября, 16:05

Олег Люлька Олег Люлька

"Они на тринадцатом месте в чемпионате Испании – и им смешно", – недоумевают болельщики "блаугранас"

Футболисты "Барселоны" сегодня, непосредственно в день матча Лиги чемпионов с "Динамо", провели тренировку на столичном динамовском стадионе имени Валерия Лобановского. Напомним, сама игра пройдет на НСК "Олимпийский". Начало – в 22:00. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Барселона" доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

Реклама

"Динамо" – "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов

Стадион имени Лобановского знаковый для каталонцев, ведь 11 лет назад они обыграли на нем в Лиге чемпионов динамовцев 2:1 благодаря голу Месси на последних минутах встречи.

Сегодня Месси на стадионе "Динамо" не было. Напомним, Рональд Куман дал Лионелю отдохнуть, оставив его в Каталонии.

Однако в отсутствие аргентинца игрокам "Барселоны" вовсе не грустилось. Скорее наоборот. Каталонцы резвились как дети. Порой доходило до весьма откровенных прижиманий игроков. На каждом фото у них – улыбки до ушей, что фанатам самой же "Барселоны" и не нравится.

"Они на тринадцатом месте в чемпионате Испании – и им смешно. Клоуны!", "Вам только на тренировках и остается смеяться", – критикуют "Барсу" ее же болельщики в клубном аккаунте в Twitter

Реклама

Реклама

Ранее мы писали, что если эту "Барсу" не обыгрывать, то какую? "Динамо" должно ее "хлопнуть". Тренер каталонцев дал понять своим игрокам, что сегодняшний матч для них не важен. Луческу обязан извлечь из этого выгоду.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
3
2
0
1
6
3
3
6
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В
3
ДинамоДинамоДин
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
3
0
1
2
4
11
-7
1
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

Смотрите, как "Динамо" играло с "Барсой" на "Камп Ноу"

Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Барселона Динамо Киев

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
Защитник
Защитник "Динамо" вернулся после COVID-19 и расстроен, что не сыграет против МессиЛига чемпионов
Супряга, это твой шанс! Перед
Супряга, это твой шанс! Перед "Динамо" "Барселона" потеряла всю защитуЛига чемпионов
Капитан
Капитан "Динамо" вылечился от коронавируса накануне матча с "Барселоной"Лига чемпионов
"Барселона" уже в Киеве: каталонцы закрылись в 5-звездочном отелеЛига чемпионов
Месси в Киев не едет!
Месси в Киев не едет! "Барселона" огласила состав на матч с "Динамо"Лига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять