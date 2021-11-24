"Какие вообще пенальти стоит давать?" Президент Динамо разнес судейство в матче ЛЧ

Президент "бело-синих" Игорь Суркис считает, что пенальти в эпизоде с нарушением на Буяльском все-таки был.

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"Нельзя радоваться забитому голу, когда ты проигрываешь. Но мы забили гол – это уже хорошо.

Я считаю, что команда заслуживала большего, потому что видно было, что особенно во втором тайме хорошо играли. Физических кондиций хватало.

Не давать такие 11-метровые, как было в первом тайме – я тогда не понимаю, какие вообще пенальти стоит давать.

Я ребят поддержал за самоотдачу. Сказал, что надо работать, работать и еще раз работать, чтобы с такими командами играть на равных.

Денис Гармаш – молодец. Он опытный футболист, знает, что надо делать на футбольном поле", – сказал Суркис в интервью клубному сайту Динамо.