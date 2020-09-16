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Удачный удар Яремчука вывел "Гент" на киевское "Динамо": видео голов

16 сентября, 09:24

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский нападающий с пенальти забил решающий мяч австрийскому "Рапиду"

Во вторник вечером состоялось три матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В одном из них киевское "Динамо" победило АЗ Алкмаар на "Олимпийском". Соперником украинского клуба в борьбе за путевку в групповой этап турнира будет бельгийский "Гент".

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Команда трех украинцев на своем поле справилась с "Рапидом" из Вены. В стартовом составе "Гента" из наших вышел лишь Роман Яремчук. Форвард сборной Украины забил мяч с 11-метрового на 59-й минуте, сделав счет 2:0. В этом эпизоде львовянину сильно повезло: он пробил по центру, и вратарь едва не парировал мяч ногами. Яремчук отыграл почти весь матч и был заменен на 89-й минуте. Уже после его ухода, на третьей добавленной минуте, 17-летний (!) Юсуф Демир один гол отыграл, но это не спасло австрийцев от поражения и вылета – 1:2.

Хавбек сборной Украины Роман Безус вышел на поле на 61-й минуте, а защитник Игорь Пластун остался на этот раз в запасе. Смотрите обзор лучших моментов матча.

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Также вашему вниманию – все голы поединка в Бельгии.

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Напомним, в четвертом круге отбора в Лигу чемпионов соперники встретятся уже два раза. Первый поединок "Гента" и "Динамо" пройдет уже в следующий вторник, 22 сентября, в Бельгии.

Смотрите, что Яремчук говорил о восстановлении после травмы и перспективах своих и сборной Украины:

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Лига чемпионов Динамо Киев Рапид Вена Гент Бельгия Роман Яремчук
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