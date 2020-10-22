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Как машина "Баварии" раскатала "Атлетико", а "Зальцбург" отпустил "Локомотив" (видео)

22 октября, 08:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Немецкий гранд забил испанцам четыре мяча после пяти ударов в створ ворот

Среда в Лиге чемпионов преподнесла несколько неожиданных результатов. Один из них зафиксировали в Мюнхене. Наш сайт вел онлайн "Бавария" – "Атлетико". Ожидалось, что подопечные Ханса-Дитера Флика должны победить мадридцев, но не с таким счетом – 4:0.

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На поле побывали яркие звезды нападения с обеих сторон: Роберт Левандовски – у хозяев, Луис Суарес и Жоао Феликс – у гостей. Однако героем суждено было стать не им, а французскому полузащитнику Кингсли Коману, который оформил дубль.

Также по голу в ворота "Атлетико" отправили обидчик сборной Украины Леон Горецка и еще один француз – Корентен Толиссо. Примечательно, что "Бавария" нанесла пять ударов в "рамку", а испанская команда – всего один. Смотрите обзор разгрома подопечных Диего Симеоне.

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Вашему вниманию – результаты матчей среды, 21 октября, в Лиге чемпионов.

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Во втором поединке группы А, в Австрии, "Зальцбург" не сумел переиграть российский "Локомотив" – 2:2. Хозяева "перестреляли" москвичей (14-5 по ударам), но сначала даже проигрывали. На рубеже первого и второго тайма вышли вперед, но молодой белорусский нападающий Виталий Лисакович принес подопечным Марко Николича ничью. Смотрите, как это было:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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