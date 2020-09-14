"Как к хорошему, так и к плохому начинаешь привыкать": откровения капитана "Динамо" перед боем за ЛЧ

Футболист киевского клуба считает, что мотивация от главного тренера - залог к успеху в матче Лиги чемпионов

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против АЗ Алкмаара. Матч состоится завтра на "Олимпийском", начало – в 20:00. Также о старте в Лиге чемпионов высказался Мирча Луческу: "Мы очень мотивированы и хотим победить".

"Конечно, дома будет легче, потому что дома и стены помогают. Но было бы лучше, если бы была игра со зрителями. Игра дома – это большой плюс для нас. Самое страшное в этом, что как к хорошему, так и к плохому начинаешь привыкать. Уже привыкаешь, когда долго играешь без зрителей. Было бы здорово, если бы были зрители. Они бы еще больше нам помогли. Но перед нами стоит задача попадания в Лигу чемпионов и будем стараться ее решать даже без зрителей", – признался Сидорчук.

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Также полузащитник "Динамо" оценил силу соперника и назвал самого опасного игрока в их составе.

"Не буду говорить про сильные стороны. Если выделять игроков, то Копмейнерс неплохой, капитан команды, восьмой номер, хороший крайок. Также команда организовано действует в центре поля. Будет тяжело с ними играть, но мы уверены в своих силах. Мистер придает нам уверенность и это будет залогом к успеху", – добавил футболист.

Ранее мы писали, что соперник "Динамо" в Лиге чемпионов детально рассказал о полете в Украину – АЗ уже в Киеве. Гости, похоже, остались довольны погодой и после прохождения контроля поделились фото здания аэропорта.

Также мы сообщали, что на днях "Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов: без Гармаша и Бурды, но с Кравцом. "Динамо" составило список из 31 футболиста: четыре вратаря, 10 защитников, 12 полузащитников и пятеро форвардов.

Бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников рассказал о перспективах Луческу в "Динамо":

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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