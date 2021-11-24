24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Интер - Шахтер: онлайн Интер - Шахтер: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Интер – Шахтер: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
24 ноября, 18:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Интер и Шахтер определились с составами на сегодняшний матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня решится судьба "горняков" в еврокубках
Шахтер готов к матчу Лиги чемпионов
Шахтер готов к матчу Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 19:45 по киевскому времени. Интер – Шахтер смотреть можно с помощью нашей трансляции.

Читайте также: Интер – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Реклама

Перед матчем Роберто Де Дзерби сомневался, что Педриньо готов к матчу, учитывая, что он только недавно вернулся в строй, но все же поставил его в старт.

Интер: Ханданович, Бастони, Раноккия, Шкриньяр, Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дармиан, Джеко, Мартинес.

Запасные: Кордац, Раду, Думфрис, Гальярдини, Весино, Коларов, Сенси, Корреа, Видаль, Димарко, Д'Амброзио.

Реклама

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Витао, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Соломон, Педриньо, Тете, Фернандо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сикан.

Реклама

После четырех туров с одним очком Шахтер занимает последнее место в группе D. Таким образом в оставшихся матчах – сегодня с Интером и 7 декабря с Шерифом – "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну.

Если сегодня Шахтер не выиграет у Интера, то гарантированно останется за бортом весенней части еврокубков.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В
2
Интер Интер Инт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
Показать больше
Среда, 24 ноября
1:1
Видео О матче
Пятница, 26 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 27 ноября
14:00
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять