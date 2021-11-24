24 ноября 27’
Интер 0
Шахтер 0
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Интер – Шахтер: список трансляций матча Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
24 ноября, 19:49
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В среду, 25 ноября, в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги чемипонов: итальянский Интер примет донецкий Шахтер
Шахтер попытается обыграть Интер в Италии
Шахтер попытается обыграть Интер в Италии / Фото: REUTERS

Мы проведем онлайн трансляцию матча Интер – Шахтер с описанием всех ключевых моментов встречи.

Читайте также: Интер – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

  • Megogo
  • DAZN
  • Match! Football 2
  • Sky Sport Austria 1
  • Arena Sport 2
  • bTV Action
  • Nova Sport 4
  • Free
  • beIN Sports 1
  • BT Sport 1
  • Inter TV
  • Nova Sport 4
  • Movistar+
  • Blue Sport 10
  • Exxen

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЕНИЕ

После четырех туров Шахтер идет на последнем месте в группе D, имея в своем активе всего одно заработанное очко – как раз в первом матче против итальянцев.

В оставшихся двух матчах – с Интером и Шерифом 7 декабря, "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну. Поражение сегодня оставит команду Де Дзерби без еврокубков.

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Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В
2
Интер Интер Инт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИ

Шахтер и Интер пересекаются в третьем сезоне подряд. В сезоне 2019/2020 Интер не пустил Шахтер в финал Лиги Европы, а в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команды сошлись в группе, и тогда уже "горянки" оказались выше итальянец в итоговой таблице.

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КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики считают Интер безоговорочным фаворитом матча: на его победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.60, на победу Шахтера – 10.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

  • выигрыш Интера – 73%
  • ничья – 17%
  • выигрыш Шахтера – 10%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
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Среда, 24 ноября
1:1
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Пятница, 26 ноября
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