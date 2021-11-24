Интер – Шахтер: список трансляций матча Лиги чемпионов

В среду, 25 ноября, в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги чемипонов: итальянский Интер примет донецкий Шахтер

Шахтер попытается обыграть Интер в Италии / Фото: REUTERS

Мы проведем онлайн трансляцию матча Интер – Шахтер с описанием всех ключевых моментов встречи.

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ТУРНИРНОЕ ПОЛОЕНИЕ

После четырех туров Шахтер идет на последнем месте в группе D, имея в своем активе всего одно заработанное очко – как раз в первом матче против итальянцев.

В оставшихся двух матчах – с Интером и Шерифом 7 декабря, "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну. Поражение сегодня оставит команду Де Дзерби без еврокубков.

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ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИ

Шахтер и Интер пересекаются в третьем сезоне подряд. В сезоне 2019/2020 Интер не пустил Шахтер в финал Лиги Европы, а в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команды сошлись в группе, и тогда уже "горянки" оказались выше итальянец в итоговой таблице.

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КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики считают Интер безоговорочным фаворитом матча: на его победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.60, на победу Шахтера – 10.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая: