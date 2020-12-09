Игроки "ПСЖ" постояли в тоннеле и ушли: турки отказались доигрывать матч

Футболисты турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" не планируют сегодня доигрывать матч 6-го тура Лиги чемпионов с французским "ПСЖ". Напомним, что поединок прервали из-за расизма со стороны четвертого судьи. Себастьян Колтеску, указывая на темнокожего помощника главного тренера Пьера Вебо, сказал "тот черный". В знак солидарности другие футболисты "Истанбула" покинули поле.
Предполагалось, что встреча возобновится в 23:00 по киевскому времени. Но, как сообщает Get French Football News, турецкие футболисты так и не появились на поле. Игроки "ПСЖ" некоторое время находились в тоннеле, но затем вернулись в раздевалку. Сотрудники "ПСЖ" уже сложили пледы, которые находились на скамейке запасных.
Турецкий клуб требовал, чтобы провинившегося арбитра исключили из судейской бригады. Но, видимо, этого не сделали. Матч, судя по всему, сегодня доигран не будет. А УЕФА теперь придется разбираться с обвинениями в расизме одного из членов румынской бригады арбитров.
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Напомним, что "Истанбул", имея только три очка, потерял все шансы на выход из группы, а вот "ПСЖ" претендовал на путевку в 1/8 финала.
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