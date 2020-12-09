Игроки "ПСЖ" постояли в тоннеле и ушли: турки отказались доигрывать матч

Футболисты турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" не планируют сегодня доигрывать матч 6-го тура Лиги чемпионов с французским "ПСЖ". Напомним, что поединок прервали из-за расизма со стороны четвертого судьи. Себастьян Колтеску, указывая на темнокожего помощника главного тренера Пьера Вебо, сказал "тот черный". В знак солидарности другие футболисты "Истанбула" покинули поле.

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Фото: REUTERS/Charles Platiau

Предполагалось, что встреча возобновится в 23:00 по киевскому времени. Но, как сообщает Get French Football News, турецкие футболисты так и не появились на поле. Игроки "ПСЖ" некоторое время находились в тоннеле, но затем вернулись в раздевалку. Сотрудники "ПСЖ" уже сложили пледы, которые находились на скамейке запасных.

Реклама Футболисты "ПСЖ" покидают поле / Фото: Reuters

Турецкий клуб требовал, чтобы провинившегося арбитра исключили из судейской бригады. Но, видимо, этого не сделали. Матч, судя по всему, сегодня доигран не будет. А УЕФА теперь придется разбираться с обвинениями в расизме одного из членов румынской бригады арбитров.

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Напомним, что "Истанбул", имея только три очка, потерял все шансы на выход из группы, а вот "ПСЖ" претендовал на путевку в 1/8 финала.

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